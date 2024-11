Calhanoglu: "Vogliamo vincere contro Atalanta, Napoli, Juve e Milan, però quest'anno è così e dobbiamo accettarlo"

Hakan Calhanoglu protagonista in positivo e in negativo nella partita dell'Inter contro il Napoli di San Siro: dopo aver pareggiato nel primo tempo il vantaggio partenopeo arrivato con Scott McTominay, nella ripresa il turco ha avuto l'opportunità di regalare i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi con un calcio di rigore che però ha calciato sul palo. Primo rigore sbagliato in nerazzurro dopo diciannove segnati. L'ex rossonero è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della concorrenza per il campionato.

Ti senti di dire che l'Inter è ancora la squadra più forte?

"Io rispetto tutte le squadre, tutte sono forti. Noi proviamo sempre a essere i più forti, però ci sono squadre che dobbiamo rispettare, soprattutto in questa stagione. Noi proveremo a difendere il nostro scudetto, siamo ancora lì ma ci sono tanti rivali forti con giocatori di qualità".

Poi ancora: "Noi vogliamo vincere contro squadre come Atalanta, Napoli, Juventus, Milan. Però quest'anno è così e dobbiamo accettarlo: l'anno scorso era diverso, come detto prima ci sono squadre che si sono rinforzate. In questa stagione non siamo come l'anno scorso, ma siamo ancora lì: il calcio è questo, non possiamo essere sempre al top, perché ci sono sempre alti e bassi".