Casa Inter, Brozovic verso il ritorno in panchina domenica sera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby si avvicina e se dall'infermeria rossonera non arrivano buone notizie (si vedano le voci Maignan, Ibrahimovic, Florenzi ma anche quelle Tomori e Bennacer), sull'altra sponda di Milano le cose sembrano andare meglio. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Simone Inzaghi tornerà a essere convocato per la prima volta dopo il Mondiale e si accomoderà in panchina pronto a subentrare al rodato trio Barella-Calhanoglu-Mkhytarian.