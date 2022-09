Champions, la gara tra Chelsea e Salisburgo verrà disputata regolarmente

Fonte: tuttomercatoweb.com

Chelsea-Salisburgo si giocherà regolarmente mercoledì alle 21 italiane a Stamford Bridge, come previsto dal calendario UEFA. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. La partita è valida per il Girone E di Champions League, che comprende anche Milan e Dinamo Zagabria. Ricordiamo che a seguito della morte della Regina Elisabetta II avvenuta giovedì 8 settembre, le attività sportive nel Regno Unito sono state sospese e che alcune partite di coppa sono state rinviate: Rangers-Napoli da martedì a mercoledì, Arsenal-PSV a data da destinarsi per questione di ordine pubblico.