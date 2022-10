Chelsea, Potter: "Mendy forse rientrerà la prossima settimana"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea domani affronterà il Crystal Palace e sarà l'occasione per vedere all'opera Graham Potter per la prima volta sulla panchina dei Blues in Premier League. Il tecnico, alla vigilia, ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa: "N'Golo (Kanté, ndr) sta andando bene per quanto riguarda la sua riabilitazione. Si è allenato in campo con la squadra, ma non tutta la seduta. Cucurella è un po' malato e anche Chukwuemeka, mentre Edou (Mendy, ndr) è un po' più avanti, ma non ha avuto abbastanza tempo per essere coinvolto nel weekend. Forse la prossima settimana rientrerà. A parte questo sono tutti in forma".