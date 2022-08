Christillin: "Penso che Milan e Inter abbiano qualcosa in più della Juve"

MilanNews.it

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Evelina Christillin analizza la situazione della sua Juventus alla vigilia del debutto in campionato dei bianconeri: "Io penso che in questo momento Milan e Inter abbiano qualcosa in più, noi abbiamo perso Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, ci siamo pure rinforzati ma lo stop di Paul Pogba è stato un brutto colpo".