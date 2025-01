Como, Fabregas: "Se a uno che non capisce dici che si sta giocando Milan-Como, pensa che il Milan sia quello biancoblu"

Il Milan espugna Como in rimonta con due gol in cinque minuti nel secondo tempo. I rossoneri giocano male ma vincono e questo è quello che conta. Ai microfoni a Sky Sport 24 è intervenuto Cesc Fabrega, allenatore lariano. Le sue dichiarazioni.

Complimenti al Como, ma ancora una sconfitta:

"Sono stanco dei complimenti, noi vogliamo giocare bene e vincere. Si è visto un gran Como per 65 minuti. Se a uno che non capisce di calcio gli dici che si sta giocando Milan-Como, pensa che il Milan sia quello biancoblu. Vero che abbiamo avuto poi venti minuti in cui potevamo gestire in maniera diversa. Stiamo creando una squadra con coraggio, mentalità di andare a vincere. Alcune volte si sbaglia ma anche dal minuto 80 abbiamo controllato la partita. Dispiace ma complimenti alla squadra. Siamo arrivati al punto in cui andiamo via dall'Olimpico e giochiamo contro il Milan, e ce ne andiamo arrabiati perchè non abbiamo vinto. La squadra sta facendo molto bene"

Che prospettive ha Diao?

"Buon giocatore che ha fatto una grande partita. Lo abbiamo seguito e studiato. Porterà potenza e mentalità. Vogliamo portare gente con voglia, fame e personalità"

Sul secondo gol del Milan: perché Abraham ha avuto quello spazio e cosa doveva fare la linea difensiva?

"Caqueret può fare di tutto. Rispetto la tua opinione me vuoi che io faccio la partita perfetta al 100% contro il MIlan? Hanno trovato spazio una volta, bravi, li devo applaudire? Ci hanno recuperato la partita con una palla inattiva, un'altra volta: senza quello non vedo come recuperavano. Fa male. Difficile da spiegare"