© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria per il Monza, che ha superato l'Udinese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I brianzoli, prossimi avversari del Milan in campionato, hanno superato i friulani in rimonta grazie alle reti di Valoti, Molina e Petagna. Nel prossimo turno la formazione guidata da Palladino affronterà la Juventus.