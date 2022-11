Cremonese, Valeri: "Scudetto? Napoli più attrezzato ma non sottovaluterei il Milan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Cremonese, Emanuele Valeri, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha espresso il suo giudizio su quale squadra può essere considerata la favorita per lo scudetto, dopo che i grigiorossi hanno giocato contro tutti i top club (fatta eccezione per la Juventus). Questa la risposta di Valeri: "Con il Napoli abbiamo perso ma fino al 75’ eravamo ancora in partita. Quella di Spalletti mi sembra la squadra più attrezzata e ha un vantaggio di punti importante, ma non sottovaluterei il Milan che ha qualità e uno spirito di gruppo invidiabile"