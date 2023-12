De Ketelaere: "Nel secondo tempo ho fatto molto meglio. Contro il Milan partita speciale"

Charles De Ketelaere, oggi autore di un assist, ha parlato a DAZN nel post partita di Atalanta-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Più rammarico per il gol sbagliato o più gioia per l’assist? “Il gol dovevo segnarlo, devo migliorare a fare gol. Ma oggi abbiamo vinto e c’è tanta soddisfazione”.

La sua crescita: “Mi sento bene, provo a fare quello che so fare e provo a migliorare. Penso sempre alla prossima partita e a giocare per la squadra”.

L’abbraccio con Lookman dopo l’assist: “Giochiamo insieme in avanti, abbiamo una connessione diversa. Dopo il gol sbagliato ha provato a consolarmi, poi ho fatto un bell’assist e lui un bel gol”.

Qual è la posizione che hai preferito in questa gara? A Calabria hai sempre rubato il tempo: “Il secondo tempo è stato molto migliore del primo. Dopo il gol sbagliato ci ho messo un po’ di tempo a riprendere fiducia ma nel secondo tempo penso che ho fatto bene e tutta la squadra ha fatto un gran secondo tempo”.

Cosa non ha funzionato al Milan? “Sono tante cose, soprattutto è anche perché non ho fatto grandi prestazioni. Qui la posizione è un po’ diversa, qui mi sento molto bene. È stato diverso oggi, speciale. Ma alla fine giochiamo per i tre punti e li abbiamo presi”.

Si punta al quarto posto? “Nelle ultime non abbiamo fatto così bene. Questa ci deve dare fiducia per le prossime, ma dobbiamo andare partita per partita”.