De Zerbi a Sky: "Il Milan mi ha impressionato non per il gioco ma per l'autostima"

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida con il Milan di questo pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni:

Quanta rabbia c’è per il gol subito all’inizio? “Aiutami tu a dirlo. È una domanda perfetta, ce la stiamo ponendo anche noi in questo momento. Possiamo perdere con questo Milan, così attento e con così tanta autostima, quello che fa rabbia è che abbiamo regalato con troppa facilità i gol. Poi diventa tutto molto difficile. Non lo dico per fare il moralista, ma la sconfitta oggi è colpa mia. Ci sono alcuni giocatori che non si vedono forti come li vedo io, altri che non entrano tranquilli. A qualcuno evidentemente chiedo troppo, qualcuno lo vedo più forte di quello che è, e con questo si scatena la non tranquillità. Devo analizzarlo bene. Con Milan e Inter è chiaro che puoi perderle. È come se vedessi più belli i miei figli di quanto non lo si vedano loro stessi”.

Cosa farai? “Non volevo le regole da piccolo, forse devo lasciarli più tranquilli. Sono ragazzi serissimi, hanno l’atteggiamento giusto, poi serve l’autostima e fregarsene dell’errore e giocare senza paura, è uno dei miei principi più importanti. Poi se ci facciamo gol da soli è giusto che mi debba porre qualche domanda”

Ti ha impressionato più il Milan o l’Inter? “Il Milan oggi mi ha impressionato per l’autostima, non tanto per il gioco ma per l’autostima. Oggi si sentono forti e si vede anche”.