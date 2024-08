Debutto con assist per Che Adams col Torino: sarà titolare contro il Milan?

In un'estate che ha generato più dubbi che certezze ai tifosi del Torino, arrivano risposte incoraggianti proprio dal mercato. In particolare, un giocatore che sta particolarmente convincendo è Che Adams (svincolatosi dal Southampton e arrivato in estate a parametro zero). Già nell'ultima amichevole contro il Metz, lo scozzese era entrato col piglio giusto dialogando al meglio con Zapata.

Ancora meglio ha fatto in occasione dell'esordio ufficiale, in Coppa Italia contro il Cosenza. Suo, infatti, l'assist per il definitivo 2-0 del colombiano ex Atalanta. Il tecnico granata Vanoli ne ha parlato così: "Adams ha le caratteristiche che cercavamo sul mercato per completare l’attacco. Sa dialogare molto bene con Zapata, così come sta facendo anche Sanabria".

L'ottima estate di Adams potrebbe non essere finita qui. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino. L'ex Southampton è un candidato forte a partire dal primo minuto nel weekend, in occasione del match contro il Milan in programma sabato a San Siro alle 20.45 e valido per la 1^ giornata di Serie A. In attesa di capire quale sarà il futuro di Sanabria e se, in caso di cessione, arriverà un sostituto, il Toro si gode un profilo che si sta rivelando ideale per il ruolo di partner di Zapata.