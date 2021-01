Di Francesco: “Mi auguro che lunedì con il Milan arrivi il risultato di prestigio”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari e prossimo avversario del Milan, ha commentato così il match di lunedì ai microfoni del canale telematico del club sardo: "Per la gara di lunedì contro il Milan, vedremo di valutare diverse situazioni, certamente metterò dentro giocatori di esperienza, anche se oggi i giovani si sono applicati e hanno fatto bene. Penso a lavorare, a preparare meglio questa gara con questi ragazzi che mi danno grande disponibilità. Ci vuole tempo ma so bene che nel calcio il tempo è tiranno: in questo momento dobbiamo puntare sulla concretezza, cercare quella sostanza attraverso i risultati che poi ti dà sicurezza e certezze. Mi auguro che lunedì arrivi il risultato di prestigio, ho visto in passato tante squadre in difficoltà vincere partite contro il pronostico. In questo momento è troppo importante portare a casa dei punti”.