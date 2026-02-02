Domani il Milan a Bologna, le possibili scelte di Italiano: Castro favorito su Dallinga

Domani sera il Milan farà visita al Bologna. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in porta tra i rossoblù ci sarà Federico Ravaglia a causa della squalifica di Skorupski. Negli altri reparti ci sono diversi ballottaggi a partire dalle due corsie difensive.

A sinistra Miranda è apparso in forma ma se non dovesse recuperare le energie toccherà a Lykogiannis. A destra, invece, Zortea appare in vantaggio su De Silvestri. Davanti a loro poi sono in quattro a giocarsi due posti: Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Cambiaghi.

Italiano sta pensando a una staffetta, Orsolini e Rowe sembrano i favoriti. In trequarti dovrebbe rivedersi dal 1' Odgaard, a centrocampo Freuler sembra favorito per un posto. In corsa anche Moro, per l'altro posto ci sono Pobega e Ferguson. In attacco Castro è favorito su Dallinga.