Verso Bologna-Milan, oggi pomeriggio la rifinitura dei rossoblù

vedi letture

Il Milan è pronto a tornare in campo domani sera, allo stadio Dall'Ara, contro il Bologna. Questo pomeriggio, vigilia della sfida, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno sostenuto la seduta di rifinitura al centro tecnico Niccolò Galli.

Serie A, la classifica aggiornata: Juve a -2 dal Milan, momentaneamente davanti alla Roma

La Juventus risponde al Napoli che aveva vinto ieri pomeriggio contro la Fiorentina: i bianconeri di Spalletti, dopo aver battuto Conte settimana scorsa, hanno dominato il Parma a domicilio vincendo 1-4 in una gara mai in discussione e che poteva finire anche con un passivo più ampio. Con questo risultato la Vecchia Signora sale a 45 punti: -1 punto dal Napoli e -2 dal Milan che sarà impegnato martedì sera a Bologna. La Roma, momentaneamente scavalcata, dovrà rispondere domani sera per rimettersi davanti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 55 punti (23 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Juventus 45 (23)

Roma 43 (22)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Cremonese 23 (23)

Parma 23 (23)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Hellas Verona 14 (23)