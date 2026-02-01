Bologna, numeri a fatica in Serie A: solo una vittoria nelle ultime dieci

Tra calciomercato, possibli arrivi e trattative già concluse, il Milan si avvicina così alla delicata trasferta di Bologna, in programma martedì sera al Dall'Ara alle 20.45. Curiosità, statistiche e tutti i numeri della sfida tra i rossoblù e rossoneri:

BOLOGNA-MILAN, STATISTICHE E NUMERI

Dopo il 2-1 nel confronto più recente al Dall'Ara contro il Milan dello scorso 27 febbraio, il Bologna potrebbe vincere due partite casalinghe di fila contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra l'ottobre 2000 e il marzo 2002 con Francesco Guidolin allenatore. Inoltre, il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3N, 6P); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match dei felsinei in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino).