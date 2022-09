Empoli, allenamento pomeridiano per i prossimi avversari del Milan

MilanNews.it

Come riportato direttamente dal sito ufficiale del club toscano, l'Empoli - che sarà il prossimo avversario del Milan in campionato al rientro dalla sosta, il 1° ottobre allo Stadio Castellani - si ritrova oggi per una seduta di allenamento pomeridiana, agli ordini di mister Zanetti e senza tredici giocatori atttualmente impegnati con le varie selezioni nazionali.