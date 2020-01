Empoli Ladies, Di Guglielmo: "Che emozione il gol. A Milano vittoria da 6 punti"

Il terzino e capitano dell’Empoli Ladies Lucia Di Gugliemo ha parlato ai canali ufficiali del club della vittoria contro il Milan in trasferta arrivata grazie anche al suo primo gol in Serie A: “È stata un’emozione indescrivibile, il mio primo gol in Serie A, con la fascia di capitanoe in uno stadio del genere. Non l’avrei mai immaginato, sono sincera. È stato un gol fondamentale per portare tre punti a casa contro una signora squadra, una vittoria che vale il doppio. Vedere il mio nome accanto a quello di Cecilia (Prugna NdR) che fa gol spesso mi fa pensare a quanta strada abbiamo fatto. - continua Di Guglielmo – Sapevamo che sarebbe servita una gara di sacrificio, che dovevamo correre tanto su un campo grande e in erba a cui non eravamo abituate, ma siamo scese in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di lottare e combattere e ne abbiamo avuta più del Milan. Il Brianteo e il Castellani? Giocare in uno stadio così, con tanta gente è bello, ma farlo in casa nostra con i nostri tifosi amplificherebbe tutto ancor di più. Andremo ad affrontare la Juventus a testa alta, senza nulla da perdere. Chiedo ai tifosi di venire tutti al Castellani perché abbiamo bisogno di loro, in una partita importante non solo per noi, ma per tutto il calcio femminile”.