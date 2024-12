Eurorivali, Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria

Alla fine le indiscrezioni sono state confermate. Fabio Cannavaro, ex allenatore dell'Udinese, era la prima scelta e la Dinamo Zagabria non se l'è fatto sfuggire, scegliendolo come nuovo allenatore. Esonerato dunque Nenad Bjelica, ormai ex tecnico.

Attualmente terza in classifica nel campionato croato, dominato dal testa a testa tra Gattuso e il Rijeka, il campione del mondo del 2006 ha deciso di raccogliere una nuova sfida dopo l'addio alla Serie A in estate con i bianconeri per ripartire all'estero. Eppure il prossimo 29 gennaio di rincontrare una protagonista del calcio italiano, ossia il Milan, in occasione dell'incrocio in Champions League il prossimo 29 gennaio.

Il comunicato

"Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della prima squadra del GNK Dinamo.

Questa decisione è stata supportata questa sera dal presidente del club e dall'Executive Board durante la 15ª seduta del Comitato Esecutivo.

Il nuovo allenatore si unirà alla prima squadra il 3 gennaio, quando verrà ufficialmente presentato.

Congratulazioni al signor Cannavaro per il nuovo incarico e gli auguriamo tanta fortuna e successo sulla panchina del Dinamo", la chiosa della nota del club.