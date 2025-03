Fabregas non teme San Siro: "Anche domani in campo con idee e personalità"

Domani pomeriggio alle 18 il Milan affronta una delle squadre rivelazione di questo campionato di Serie A Enilive, il Como del tecnico spagnolo Cesc Fabregas. La partita si disputerà sul prato di San Siro ed è valida per il 29° turno del campionato. L'allenatore catalano quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Domani uno stadio magico come San Siro...

"Giocheremo sempre con coraggio, serve sempre personalità, altrimenti non si può mettere in pratica il nostro tipo di calcio. L’esperienza si acquisisce stagione dopo stagione. Anche domani in campo con idee e personalità, questo ho chiesto ai ragazzi"

Per la prima volta il Como ha la rosa al completo, recuperati anche gli ultimi infortunati:

"Per la prima volta sono tutti a disposizione. Ci sono 26 giocatori che si allenano in gruppo. Mi fa piacere, sono tutti coinvolti. Recuperato anche Sergi Roberto. Ovvio che non tutti sono pronti a scendere in campo per 90 minuti, ma il fatto di allenarci tutti assieme è una grande cosa"