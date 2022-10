Fiorentina, il 2022 in viola di Nico Gonzalez potrebbe essere finito

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sull'infermeria Viola e di come, molti giocatori, sia per un motivo o un altro, durante questo inverno, saranno dei veri e propri rebus da sciogliere. Partendo dal più noto che riguarda Nico Gonzalez. Il 2022 dell'argentino in maglia viola rischia in modo concreto di essere terminato per via del Mondiale ormai alle porte e la possibilità di essere chiamato in occasione di Milan-Fiorentina in più anche per via dei tempi di recupero. Altri due nodi da sciogliere, soprattutto in ottica mercato, sono quelli legati a Maleh e Zurkowski. I due da qui alla sosta potranno avere spazio in campo, ma durante il calciomercato, in caso di proposte interessanti, la Fiorentina potrebbe decidere di mandarli a giocare altrove. Infine Sottil, ormai ai box da settimane. Il problema alla schiena lo ha mandato k.o, l'obiettivo resta tornare il prima possibile.