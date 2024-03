Fiorentina, Italiano lascerà a fine stagione: lo aveva comunicato a Barone

vedi letture

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione e l'aveva già comunicato a Joe Barone, poco prima della prematura scomparsa del dirigente. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il futuro del tecnico gigliato sarebbe praticamente scontato, senza particolari malumori da parte del club. Secondo quanto riferito dalla rosea, il tecnico aveva avuto un confronto con Barone una decina di giorni fa, sabato mattina. Gli aveva comunicato la sua intenzione di chiudere l'esperienza fiorentina e il direttore generale lo aveva capito. Un incontro chiuso con una stretta di mano e un'idea: salutare Italiano come il Liverpool saluterà Klopp, una sorta di festa al Viola Park tra vecchi amici che si salutano senza rancori.

Quello che è successo dopo, ovviamente, segna un qualcosa di diverso. Il lutto e il dolore per la scomparsa di Barone, però, non dovrebbero cambiare i piani del tecnico, che avrebbe confermato anche al presidente Rocco Commisso le sue volontà già comunicate al dg prima della partenza per Bergamo. Semmai, daranno una motivazione in più per correre ulteriormente in questo finale di campionato, e chiudere nel migliore dei modi. Per salutarsi meglio, e anche per onorare la memoria di Barone.