Fiorentina, Palladino in vista del Milan: "Serve la gara perfetta"

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Una Fiorentina perfetta per regalare ai propri tifosi e al presidente Commisso una ''notte magica''. Questo chiede e spera Raffaele Palladino aspettando la sfida di domani sera contro il Milan. Due settimane fa i viola riuscirono a rimontare la Lazio grazie alla doppietta su rigore di Gudmundsson e a regalare al proprio allenatore il primo successo stagionale, mentre giovedì scorso è arrivata la prima vittoria, pur a fatica, in Conference League contro i modesti gallesi del The New Saints: l'obiettivo adesso è trovare continuità e affrontare la sosta con un clima più sereno e una classifica migliore. Anche se superare questo Milan non sarà facile. ''Affrontiamo una grande squadra, ben allenata e formata da campioni - ha evidenziato Palladino attraverso i canali ufficiali del club - Oltretutto ha vinto il derby e in Champions se l'è giocata con il Bayer. Insomma, sarà dura. però noi stiamo bene, le vittorie portano sempre entusiasmo e dunque siamo tutti pronti e carichi per la gara di domani.

Certo bisognerà cercare di fare qualcosa di più rispetto alle prestazioni di Empoli e di giovedì in Conference. Dobbiamo disputare la partita perfetta''. L'allenatore viola è consapevole che la sua Fiorentina ha ancora tanto da lavorare e crescere, il rendimento finora è stato al di sotto delle aspettative: ''Sappiamo di dover migliorare in tanti aspetti e ci stiamo impegnando ogni giorno. Vedo comunque grande applicazione da parte di tutti e faremo il possibile per mettere in difficoltà il Milan". Rispetto alla partita di coppa torneranno a disposizione Quarta, Ranieri e Comuzzo che erano squalificati e si annunciano diversi cambi in formazione con il rientro fra i titolari dei vari De Gea, Dodo, Gosens, Gudmundsson e Kean, possibile la riconferma dell'ex Adli dopo la buona prova e il gol nella sfida di Conference. Solo all'ultimo Palladino deciderà se confermare stasera il modulo con la difesa a 4 o tornare al 3-4-2-1 utilizzato a inizio stagione. (ANSA).