Fiorentina: posizione in classifica, rendimento in casa e tutta la qualità dei suoi argentini

Ci avviciniamo sempre di più alla delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20.45 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina di mister Italiano. I rossoneri sono reduci da un positivo momento di forma tra Europa League e campionato e quella contro la Viola potrebbe rivelarsi una gara fondamentale per il morale dei ragazzi di Pioli in questo ultimo periodo. In merito ai nostri avversari, questo un breve focus sulla Fiorentina vista finora in Serie A.

Infatti, la Viola occupa al momento l'ottava posizione in classifica a quota 43 punti, a sole due lunghezze dalla zona Europa presidiata attualmente dal Napoli, settimo. Nelle ultime tre uscite ufficiali in campionato, per la Fiorentina 2 pareggi (Torino 0-0 e Roma 2-2, e una vittoria proprio in casa contro la Lazio 2-1). In ottica gol, sarà importante arginare le sortite offensive di Nico Gonzalez (7 reti) e Lucas Beltran (6 reti). Non sarà della partita il grande ex Giacomo Bonaventura, squalificato.