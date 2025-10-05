Fiorentina, preoccupano le condizioni di Fazzini e Dodo. Il 19 la sfida col Milan a San Siro

di Manuel Del Vecchio

La Fiorentina esce incerottata dalla partita di questo pomeriggio, persa, contro la Roma. Fazzini è stato costretto al cambio per una disorsione alla caviglia, mentre Dodò dopo un rinvio ha lasciato il campo con la borsa del ghiaccio sopra il ginocchio sinistro.

Entrambi i calciatori verranno valutati nei prossimi giorni: dopo questo weekend di Serie A arriva la sosta, poi il 19 ottobre la Viola di Pioli sarà a San Siro per la partita contro il Milan.