Frosinone, Baroni: "Contro il Milan vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi"

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato così del prossimo impegno con il Milan in sala stampa dopo il pareggio in casa dell'Udinese: "E’ chiaro che non è il massimo avere così poco tempo - riporta il sito ufficiale del Frosinone -. Ma questa gara ci deve dare ancora più convinzione. Contro il Milan sarà voglia di riscatto davanti ai nostri tifosi, dovremo far vedere che abbiamo voglia di combattere, che siamo una squadra che vuole giocare a pallone e soprattutto la nostra testa deve dirci che non dobbiamo mai darci per vinti. Il tempo è tiranno ma facciamo questo tuffo senza guardare quanti metri ci sono sotto di noi”.