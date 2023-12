Frosinone, Turati a Sky: "Inter? Giocare nella propria squadra del cuore è il sogno di ogni bambino"

Queste le parole a Sky di Stefano Turati, portiere del Frosinone, prima della sfida contro il Milan:

Sul suo tifo per l'Inter: "L'ho preparata come tutte le altre. E' una gara come le altre".

Sull'Inter: "Giocare nella propria squadra del cuore è il sogno di ogni bambino. Ora però solo al Frosinone e a raggiungere la salvezza".

Sulla stagione del Frosinone: "Mi aspettavo di stare in alto, magari così bene no, ma nemmeno che facessimo fatica".