Ganz: "Cagliari apparentemente molto offensivo, in realtà è una squadra che si difende molto. Pavoletti può fare reparto da solo"

Maurizio Ganz, in esclusiva ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato il modulo del Cagliari: “Maran gioca con il 4312, con il trequartista dietro le due punte. Il sistema di gioco sembra molto offensivo ma in realtà si difendono molto. Pavoletti è un attaccante che è in grado di fare reparto da solo ma non solo lui, anche Pedro è un giocatore importante, anche fisicamente. Quando il Cagliari ha difficoltà nello sviluppare l’azione offensiva in velocità ha l’alternativa di lanciare palla in avanti dove Pavoletti può far salire la squadra”