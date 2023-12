Gasperini dopo la sconfitta di Torino: "Abbiamo tante partite, non solo il Milan"

vedi letture

L'Atalanta sarà prossimo avversario del Milan: i rossoneri saranno ospiti dei nerazzuri al Gewiss Stadium il prossimo sabato alle ore 18. La Dea è reduce dalla pesante sconfitta di Torino (3-0) arrivata nel Monday Night della quattordicesima giornata di Serie A: in generale i bergamaschi non trovano la vittori in campionato dallo scorso 30 ottobre.

Le parole di Gasperini a Sky Sport in merito alla sfida contro i rossoneri: "Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L'importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite".