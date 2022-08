Gasperini in conferenza: "Il Milan oggi è un modello fuori e dentro il campo"

MilanNews.it

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan. Ecco alcuni estratti: "Cosa vuol dire affrontare oggi i Campioni d'Italia adesso? È difficile, il calendario ha proposto questo, va bene. È bello che ci sia subito questa sfida, la forza della squadra poi la conosciamo, può essere un'occasione per tutti".

Sulle condizioni di Zappacosta, Demiral ed Ederson: "Ederson, c'è un po' di prevenzione, ma la prossima settimana è a posto. Demiral e Zappacosta si sono allenati con noi, Demiral è più avanti, Zappacosta ha bisogno di un po' più di rodaggio".

Sull'andamento negativo in casa: "Ci ho pensato tutta l'estate, ancora non ho trovato la soluzione. Vediamo domani".

Sul campionato: "Serviranno almeno dieci partite. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire. Pioli? Mi sono espresso prima, ha un gioco offensivo, fanno tanti gol, ha meritato di vincere il campionato per quanto l'Inter fosse così vicina".

Su Pioli, uno degli indiziati per la panchina d'oro: "Sarà sicuramente più che meritata, è sicuramente l'indiziato principale".