Gazzetta - Juventus, si ferma Higuain: niente Coppa Italia

"Allarme infortuni", titola in taglio laterale La Gazzetta dello Sport, dedicato ai già numerosi infortuni che hanno colpito le squadre di Serie A. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il Pipita Higuain, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per la semifinale di Coppa Italia. Poi sempre nella giornata di ieri si è fermato Sergej Milinkovic-Savic: per lui una distorsione al ginocchio che non ha però toccato i legamenti. E' a rischio la sua presenza nel primo match, contro l'Atalanta.