Gazzetta - Napoli, Osimhen convinto di rientrare già all'andata contro il Milan

Victor Osimhen, attaccante del Napoli che si è infortunato in nazionale, è convinto di riuscire a recuperare già per la sfida di andata dei quarti di Champions League in casa del Milan (mercoledì 12 aprile). Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei prossimi giorni l'attaccante nigeriano si sottoporrà a nuovi esami per valutare la lesione distrattiva all’adduttore sinistro.