Genoa, doppio infortunio contro la Roma: si fermano Badelj e Strootman. Le parole di Gilardino

Due infortuni nel Genoa nella sfida di questa sera contro la Roma: al 12' il centrocampista Badelj ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare, al 30' invece ad uscire dal terreno di gioco è stato Strootman, anche lui out per un infortunio muscolare. Il Grifone ospiterà il Milan sabato 7 ottobre alle 20.45, da capire se i due giocatori riusciranno a recuperare per la gara in casa dei rossoneri.

Queste le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, sui due centrocampisti: "Sono da valutare nei prossimi giorni. Faremo degli accertamenti, ma è normale che perdiamo due giocatori importanti per noi. Sono comunque fiducioso di avere altri giocatori che stasera hanno avuto grande impatto sulla partita”.