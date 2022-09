Giampaolo: "Dobbiamo giocare da squadra che non deve retrocedere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di campionato per la Sampdoria, attesa domani dalla sfida contro il Milan. Il tecnico Marco Giampaolo, in conferenza stampa, ha parlato così del momento della squadra: "Dobbiamo giocare da squadra che non deve retrocedere. Se siamo onesti intellettualmente dobbiamo capire che il nostro obiettivo è questo. Le altre considerazioni sono frutto di strumentalizzazioni. Io e la squadra ne siamo consapevoli. Quello che non va disperso è l’entusiasmo. Dobbiamo provare a giocare le partite nella maniera giusta. Tutti i nuovi arrivati erano in squadre dove si allenavano a parte. Qualcuno non è nemmeno disponibile. Io ne sono consapevole e i giocatori assolutamente sì".