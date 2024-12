Gioca stasera il prossimo avversario del Milan in campionato. Gasperini non fa turnover

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Atalanta (Domenica ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su Dazn/Sky):

Le ultime da Roma

Dopo il punto strappato contro il Tottenham a Londra, Ranieri si concentra ora sull'incontro con l’Atalanta. Il campionato di Serie A non lascia spazio a tatticismi, soprattutto con una classifica che richiede ancora miglioramenti. Possibili cambiamenti nella formazione della Roma: El Shaarawy resta saldo sulla corsia, mentre in mediana si profila il ritorno di Cristante e Pellegrini. Incerta la situazione di Dybala, che potrebbe essere utilizzato a gara in corso o partire da titolare al fianco di Dovbyk. (da Roma, Debora Carletti)

Le ultime da Bergamo

Soltanto due assenti per Gian Piero Gasperini in vista del match contro la Roma. Zappacosta è ancora alle prese col problema al soleo (potrebbe tornare contro il Real Madrid), Scamacca invece sarà a di nuovo a disposizione a gennaio. In difesa spazio a Kossounou, Hien e Kolasinac (confermato Carnesecchi tra i pali): torna Ederson in mezzo al campo (squalificato in Champions) insieme a De Roon, Bellanova e Ruggeri si piazzeranno sulle corsie esterne. In attacco il solito dubbio se schierare o meno il trequartista, al momento è favorito il tridente con Retegui scortato da Lookman e De Ketelaere. (da Bergamo, Patrick Iannarelli)