Girona, Francés: "Vogliamo tornare da Milano con i tre punti. Leao? E' tosto ma non mi spaventa"

Alejandro Francés, difensore del Girona, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e ha parlato così del match di domani sera contro il Milan in Champions League: "Un anno fa giocavo in Segunda Division e queste partite le guardavo in tele. Ora ho fermato Luis Diaz e sogno di battere Leao. Mi aspetto un ambiente fantastico. Non soffro la pressione, cerco di divertirmi il più possibile. Lo stile di gioco di Michel è molto divertente. Proponiamo un calcio offensivo e di possesso palla. Per i tifosi le nostre partite sono sempre un spettacolo: finiscono con tanti gol da una parte e dall’altra. Crediamo che l’attacco sia la miglior difesa. E questo è quel che porteremo anche a San Siro: Michel non rinuncia alle sue idee, neanche contro Liverpool, Real Madrid o Milan di turno. Stiamo costruendo un DNA e crediamo in questo percorso.

Vogliamo tornare da Milano con i tre punti. Loro sono una squadra forte e fisica. In difesa vincono molti duelli e in attacco possono lanciare Leao che sembra infermabile. Hanno appena vinto un trofeo, ma sono in un periodo altalenante. Speriamo siano in una giornata no. Sono nato difensore centrale, ma Michel mi mette spesso terzino destro. Mi piace: partecipo alla costruzione e attacco di più. Marcare Leao sarebbe uno stimolo: è tosto ma non mi spaventa”.