Hellas, Amrabat: "Il Milan è una grande squadra ma non abbiamo paura di nessuno"

Sofyan Amrabat, nuovo acquisto dell'Hellas, è stato presentato alla stampa e ha parlato della sfida di domenica contro il Milan: "Penso che i grandi match siano i più belli da giocare. Ho giocato in Champions, ho esperienza. Tutti sanno che il Milan è una grande squadra, abbiamo grande rispetto per loro. Non abbiamo paura di nessuno, giochiamo in casa, ho visto che ci saranno ventimila tifosi. Siamo pronti per questa partita, speriamo di fare un buon risultato".