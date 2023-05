Hellas Verona, lesione al retto femorale per Lazovic. Sovraccarico al soleo per Lasagna

Report non proprio positivo per l'Hellas Verona in vista della gara contro l'Empoli. Come comunicato dal club scaligero sul proprio sito ufficiale Darko Lazovic, uscito per infortunio durante l'ultima partita di campionato giocata contro l'Atalanta, ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra.

Kevin Lasagna ha invece riportato un sovraccarico al soleo della gamba destra. Entrambi i giocatori difficilmente saranno a disposizione per la sfida di domenica alle 12.30 e per l'ultima gara di campionato a San Siro contro il Milan.