Hummels promette: "Giocherò senz'altro contro la Dinamo Kiev"

Mats Hummels, difensore della Roma, non ha ancora esordito in Serie A e nei giorni scorsi ha anche polemizzato via social sulla vicenda, con un post ironico. Giovedì scorso l'ex Borussia Dortmund ha partecipato all'evento con i partner della Roma raccontando questo suo primo mese in giallorosso, ma soprattutto svelando ai pochi fortunati che lo hanno incrociato lontano dal palco il suo probabile rientro in campo.

Le parole di Mats Hummels: "È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l'Inter, ma giocherò senz'altro contro la Dinamo Kiev".