Hummels: "Voglio scoprire la Serie A. Conosco già diversi club italiani che ho sfidato in Champions"

"È un trasferimento davvero importante per me e non vedo l'ora di vivere questa esperienza". A parlare, è il neo arrivo di casa Roma, ovvero qual Mats Hummels che da svincolato si appresta a dare esperienza alla difesa giallorossa: "Non vedo l'ora di giocare per questa squadra - sottolinea il tedesco ai canali ufficiali del club -, per questo club, davanti ai tifosi allo stadio. Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Francesco Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane, ho giocato contro Daniele De Rossi. Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo club”.

“Sono davvero curioso di scoprire la Serie A. Ovviamente conosco le squadre, le ho affrontate, ho sfidato alcune squadre italiane in Champions League ed Europa League. Ho giocato con la nazionale contro l'Italia: a volte mi è andata bene, altre meno. Sono molto curioso di scoprire gli stadi, le squadre e il modo di giocare, le differenze rispetto a quello a cui ero abituato in Bundesliga negli ultimi anni.