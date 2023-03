Il napoletano Chiariello: "Il sorteggio consegna al Napoli un aereo per Istanbul"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano, è intervenuto così a Radio Napoli Centrale: "Il sorteggio è il tema dominante, che consegna al Napoli un aereo per Istanbul. Non voglio assolutamente sembrare un super ottimista, ma di sicuro posso dire, senza timore di smentita, che in questo momento il Napoli è l’unica, tra le 8, ad essere la vera favorita per arrivare in finale e vi spiego perché.