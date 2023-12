Il prossimo avversario del Milan è l'Atalanta. Orobici in campo domani

vedi letture

Domani scenderà in campo l'Atalanta a Torino; dopo il confronto contro i granata, gli orobici saranno attesi sabato 9 dicembre alle 18:00 dalla sfida al Milan, da disputare al Gewiss Stadium di Bergamo.

Le ultime di formazione

I nerazzurri tornano in campo dopo il passaggio agli ottavi d'Europa League. Da valutare le condizioni di Kolasinac, il bosniaco dovrebbe comunque farcela per la gara col Torino. Scalvini e Djismiti andranno a completare il reparto davanti a Musso. De Roon ed Ederson si piazzeranno in cabina di regia con Hateboer e Ruggeri sulle corsie esterne, in dubbio Zappacosta, reduce dai problemi alla caviglia. In attacco spazio al duo Lookman-Scamacca supportati da Koopmeiners, Muriel dovrebbe partire ancora dalla panchina. Gasperini proverà a recuperare anche De Ketelaere, domenica l'allenamento decisivo per capire chi recupererà.