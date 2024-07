Il Torino apre la sua preseason con una vittoria in rimonta

Il Torino sarà la prima avversaria del Milan in gare ufficiali in questa stagione: i granata affronteranno i rossoneri nella prima giornata di campionato a San Siro, una sfida che metterà di fronte Paulo Fonseca e Paolo Vanoli due nuovi tecnici della nostra massima serie. Ieri, come il Diavolo, anche il Toro ha giocato la sua prima gara di preseason. La squadra piemontese ha piegato in rimonta la Virtus Verona con il risultato di 2-1. I veneti si portano in vantaggio nel primo tempo con Ojeh.

Nella ripresa Vanoli rivoluziona la squadra e riesce a ribaltare tutto grazie soprattutto a Yann Karamoh che segna il gol del pari e poi offre l'assist per la rete della vittoria di Njie. Questi i prossimi appuntamenti del Torino prima della gara contro il Milan:

27/07, ore 16 - Torino-Cremonese

31/07, ore 20 - Lione-Torino

03/08, TBD - Metz-Torino

11/08, ore 21.15 - Torino-Cosenza (Coppa Italia)