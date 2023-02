Il Torino si avvicina alla sfida contro il Milan con una vittoria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Torino è bastato un gol di Yann Karamoh per mandare al tappeto l'Udinese all'Olimpico Grande Torino domenica pomeriggio. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Ivan Juric, che scavalca proprio i friulani e aggancia il settimo posto in classifica. I granata, dunque, sono in piena zona Europa. La prossima sfida sarà a San Siro contro il Milan, già battuto due volte nel corso di questa stagione.