Il Tottenham Hostpur Stadium è un fortino: zero gol subiti dagli Spurs nelle ultime tre

Tra poche ore il Milan sfiderà il Tottenham per il ritorno deglio ottavi di Champions League. I rossoneri dovranno sfidare la squadra di Conte ma anche i suoi tifosi, come riportato infatti dal sito del Milan, nelle ultime tre partite in cui hanno giocato in casa gli Spurs non solo hanno vinto ma lo hanno fatto senza subire nessun gol (contro City, West Ham e Chelsea). In generale il Tottenham ha ottenuto il successo in cinque delle ultime sette partite in casa contando tutte le competizioni