Il Verona rinasce prima del Milan: 1-3 a Parma e Zanetti respira

Bella risposta alle voci di cambio imminente di allenatore da parte dell'Hellas Verona: la squadra di Paolo Zanetti cambia pelle, con una inedita difesa a tre, e al Tardini di Parma sorprende la squadra di Pecchia puntando proprio su quella che è l'arma migliore dei ducali, il contropiede. Dopo un primo tempo equilibrato che vede le squadre in gol sugli sviluppi di due corner, gli scaligeri fanno propria l'intera porta con due ripartenze micidiali, che mettono ancora a volta a nudo i limiti difensivi della squadra di casa.

Parte malissimo la gara dei crociati, oggi in versione total black, già in svantaggio dopo 5 minuti nella sfida contro l'Hellas: cross da sinistra sugli sviluppi di un corner, Coppola batte Balogh nello stacco e insacca alle spalle di Suzuki, non particolarmente reattivo. Peraltro i crociati devo anche effettuare un cambio per un problema a Estevez, costretto a lasciare il campo ad Anas Haj. Al 20' si ristabilisce la parità: all'ennesimo tentativo dei padroni di casa, la squadra allenata da Pecchia riesce a spuntarla. Corner battuto velocemente e corto da Man, Bonny si accentra e col sinistro la manda in buca d'angolo, superando Montipò ma non Ghilardi, il quale salva sulla linea ma consegna a Sohm, che prende la mira e insacca l'1-1. Dopo il pari tuttavia la gara si spegne, con le squadre che sembrano più timorose nell'allungarsi alla ricerca del vantaggio e molto più a proprio agio nel difendersi. Arrivano tre cartellini gialli, ma nessun'altra occasione prima del duplice fischio di Sozza.

Pecchia cambia due uomini all'intervallo, con Almqvist e Keita che prendono il posto di Cancellieri ed Hernani: lo svedese dà subito buoni segnali, ma nonostante un paio di buone chance, la migliore per Man, il Parma si conferma fragilissimo quando l'Hellas riparte. Suslov, Harroui (secondo assist) e Sarr confezionano in ripartenza il 2-1, mentre a metà ripresa arriva persino il tris. Contropiede gestito ancora una volta benissimo dallo slovacco, sul primo tentativo di Livramento Suzuki si supera, ma il successivo tap in di Mosquera è irraggiungibile per il giapponese. Nel finale i ducali trovano il gol ancora con Sohm, stavolta su conclusione dalla lunga distanza: troppo poco e troppo tardi comunque per sperare di raccogliere un punto.