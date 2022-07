Inter, Bastoni: "Lo scudetto del Milan? Sono state immagini dure da digerire..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato cos'ha provato quando ha visto i festeggiamenti del Milan per lo scudetto: "Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più... Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta".