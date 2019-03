Inter, Brozovic ci sarà nel derby. Miranda con una mascherina protettiva

Sembravano out entrambi per il derby di domenica contro il Milan e invece alla fine Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, avrà a disposizione sia Brozovic che Miranda: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il croato non ha riportato nessuna lesione muscolare contro la Spal, mentre il difensore brasiliano è stato operato ieri per la riduzione chirurgica della frattura scomposta delle ossa del naso, ma una mascherina protettiva speciale gli permetterà di essere comunque tra i convocati nerazzurri.