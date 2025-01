Inter, Dumfries svela chi preferirebbe affrontare in finale tra Milan e Juventus

Denzel Dumfries, MVP del match vinto contro l'Atalanta, il giocatore dell'Inter in conferenza stampa ha risposto così in vista di un'eventuale finale contro Milan o Juventus, in campo domani sera:

"Chi preferisco tra Juve e Milan in finale? Non ho preferenze, sono due grandi club che conosciamo bene e che abbiamo già affrontato in Serie A. Domani vedremo la partita e saremo pronti per la finale".