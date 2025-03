Inter, esami per Dumfries e Lautaro: entrambi a rischio derby

Questa mattina Lautaro Martinez e Denzel Dumfries si sono sottoposti al consueto iter di accertamenti per chiarezza sulle loro condizioni dopo i problemi degli ultimi giorni.

Le condizioni del capitano dell'Inter sono in miglioramento e sulla via della guarigione. Il Toro sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma così come Dumfries, anche lui salterà sicuramente la prossima di campionato con l’Udinese, ma potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia - in programma il 2 aprile - o più realisticamente nella successiva gara di Serie A in casa del Parma.

L'esterno olandese ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, il che significa che sarà sarà rivalutato la prossima settimana, ma con ogni probabilità dovrebbe saltare non solo le sfide di campionato contro Udinese e Parma, ma anche l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.