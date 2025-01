Inter, il programma del pre-Milan: conferenza di Inzaghi e Lautaro alle 8:30, dopo pranzo la rifinitura

vedi letture

Quella di oggi è una giornata di vigilia per Inter e Milan, in vista della finale di Supercoppa Italiana in programma per lunedì alle 20. La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha reso noto il programma delle conferenze stampa dei due allenatori, che parleranno insieme a un calciatore, come accaduto già prima delle semifinali, e degli allenamenti di rifinitura. Di seguito il dettaglio.

Domenica 5 gennaio 2025

INTER

- ore 8.30 (italiane): conferenza stampa di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

- ore 14.30 (italiane): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.